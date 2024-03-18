RT в Telegram
Подпишись

Мишель призвал ЕС удвоить объём военных заказов к 2030 году

Короткая ссылка
Страны ЕС к 2030 году должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель призвал ЕС удвоить объём военных заказов к 2030 году
  • РИА Новости

«Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объём военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям», — написал он в статье для брюссельского портала Euractiv.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Канада и европейские страны альянса инвестируют в оборону $470 млрд в этом году.

До этого премьер Норвегии сообщил о планах увеличить расходы на оборону в этом году до 2% ВВП в соответствии с правилами НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить