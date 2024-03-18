Мишель призвал ЕС удвоить объём военных заказов к 2030 году

Страны ЕС к 2030 году должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объём военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям», — написал он в статье для брюссельского портала Euractiv.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Канада и европейские страны альянса инвестируют в оборону $470 млрд в этом году.

До этого премьер Норвегии сообщил о планах увеличить расходы на оборону в этом году до 2% ВВП в соответствии с правилами НАТО.