В ЕС обсудят разблокирование военного финансирования Украины
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«Наша помощь сейчас, в этот критический момент на фронте, ещё более важна, она может изменить ситуацию… Мы обсудим, как мы можем преодолеть трудности в получении финансирования в Европейский фонд мира», — цитирует его РИА Новости.
Боррель также отметил, что возражения Венгрии могут быть связаны с национальными интересами.
Ранее сообщалось, что Венгрия на заседании глав МИД стран Евросоюза блокирует выделение €5 млрд для финансирования военной помощи Украине.
Также глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия против предложения ЕС о подготовке западными инструкторами солдат ВСУ на территории Украины.