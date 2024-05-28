В ЕС обсудят разблокирование военного финансирования Украины

Главы Минобороны стран ЕС обсудят разблокирование военного финансирования Украины, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Наша помощь сейчас, в этот критический момент на фронте, ещё более важна, она может изменить ситуацию… Мы обсудим, как мы можем преодолеть трудности в получении финансирования в Европейский фонд мира», — цитирует его РИА Новости.

Боррель также отметил, что возражения Венгрии могут быть связаны с национальными интересами.

Ранее сообщалось, что Венгрия на заседании глав МИД стран Евросоюза блокирует выделение €5 млрд для финансирования военной помощи Украине.

Также глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия против предложения ЕС о подготовке западными инструкторами солдат ВСУ на территории Украины.