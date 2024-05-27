МИД Бельгии: Венгрия блокирует выделение €5 млрд для военной помощи Украине

Венгрия на заседании глав МИД стран Евросоюза блокирует выделение €5 млрд для финансирования военной помощи Украине, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

По её словам, на заседании глав МИД ЕС напряжённая обстановка.

«Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. €5 млрд блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается», — цитирует министра РИА Новости.

Как отмечал ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в единстве Евросоюза по поддержке Украины появляются трещины.

Так, глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждал, что сценарий, при котором Украина — даже с оружием НАТО — побеждает Россию, ядерную державу, невозможен.