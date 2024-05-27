Венгрия выступила против предложения ЕС о подготовке солдат ВСУ на Украине
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«Мы не поддерживаем идею о том, чтобы нынешняя европейская миссия по обучению украинских солдат, которая до сих пор проводилась за пределами Украины, продолжилась на территории Украины», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, реализация этой «безумной» инициативы чревата прямым столкновением НАТО с Россией.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Столтенберг этим заявлением превысил свои полномочия.