RT в Telegram
Подпишись

Медведев заявил, что США объявили России гибридную войну

Короткая ссылка
Власти США объявили России гибридную войну, а также «окормляют и финансируют» бандеровцев, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что США объявили России гибридную войну
  • РИА Новости

Он назвал американцев пособниками террористов, так как США «вскормили» киевский неонацистский режим.

«Американский истеблишмент объявил нам гибридную войну. Вашингтон окормляет и финансирует бандеровскую власть, поощряет террористические акты против мирных граждан нашей страны, поставляет оружие откровенным выродкам», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма.

Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов ранее заявил, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить