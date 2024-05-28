Медведев заявил, что США объявили России гибридную войну
- РИА Новости
Он назвал американцев пособниками террористов, так как США «вскормили» киевский неонацистский режим.
«Американский истеблишмент объявил нам гибридную войну. Вашингтон окормляет и финансирует бандеровскую власть, поощряет террористические акты против мирных граждан нашей страны, поставляет оружие откровенным выродкам», — цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма.
Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов ранее заявил, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности.