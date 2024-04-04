Герасимов: Запад разрушает фундамент стратегической стабильности
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на открытии заседания Комитета начальников штабов (КНШ) вооружённых сил стран — членов СНГ, которое проходит в Москве.
«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Герасимов подчеркнул, что «не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряжённости».
«А международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остаётся глобальной угрозой мира», — указал он.
Как указал начальник Генштаба ВС России, этим условия и вызовы обязывают СНГ иметь хорошо оснащённые и обученные вооружённые силы.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у России имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».