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Герасимов: Запад разрушает фундамент стратегической стабильности

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Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности.
Герасимов: Запад разрушает фундамент стратегической стабильности
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на открытии заседания Комитета начальников штабов (КНШ) вооружённых сил стран — членов СНГ, которое проходит в Москве.

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Герасимов подчеркнул, что «не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряжённости». 

«А международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остаётся глобальной угрозой мира», — указал он.

Как указал начальник Генштаба ВС России, этим условия и вызовы обязывают СНГ иметь хорошо оснащённые и обученные вооружённые силы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у России имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

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