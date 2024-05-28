России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Нам снова предстоит создать альянс в борьбе против глобального терроризма. Общими силами провести хирургическую операцию, чтобы навсегда избавить мир от фашизма, как от раковой опухоли, которая дала метастазы спустя 80 лет», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее указала на подстрекательство к терроризму со стороны Великобритании.

Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что Запад разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности.