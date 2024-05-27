Первые леди Франции и ФРГ смеялись, когда шли к мемориалу жертвам холокоста
- AP
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что они держались за руки и шутили. После этого Макрон и Штайнмайер возложили венки в память о 6 млн евреев, убитых нацистской Германией во время Второй мировой войны.
Макрон с супругой находятся в Германии в рамках первого за 24 года визита президента Франции в страну.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистов.
Она также отмечала, что защита Германией Израиля от обвинений в геноциде не вызвала удивления в России, учитывая отказ Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР.