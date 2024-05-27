Первые леди Франции и ФРГ смеялись, когда шли к мемориалу жертвам холокоста

Жёны президентов Франции и Германии Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись, когда шли на церемонию к мемориалу жертвам холокоста в Берлине.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что они держались за руки и шутили. После этого Макрон и Штайнмайер возложили венки в память о 6 млн евреев, убитых нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Макрон с супругой находятся в Германии в рамках первого за 24 года визита президента Франции в страну.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистов.

Она также отмечала, что защита Германией Израиля от обвинений в геноциде не вызвала удивления в России, учитывая отказ Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР.