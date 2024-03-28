Захарова: Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистов

Нацистская Германия совершала преступления не только против одной-единственной национальности, а против многих, и выплачивать компенсации жертвам зверств только одной национальности — это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на позицию главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая в интервью журналу Spiegel утверждала, что Германия внесёт изменения в тест для соискателей гражданства, добавив в тестовые интервью вопросы о холокосте, иудаизме и истории Израиля.

Фезер тогда заявила: «Преступление Германии против человечности — холокост — возлагает на нас особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль. Эта ответственность сегодня является частью нашей идентичности».

Захарова, со своей стороны, задалась вопросом: как быть с замученными, сожжёнными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности.

«Выплачивать компенсации жертвам нацистских зверств только одной национальности и нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства — это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности», — сказала представитель МИД в своём Telegram.

Германия сегодня проводит политику вопреки положениям международно-правовых документов, подчеркнула Захарова, напомнив, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях «евреев и несчётного числа представителей других меньшинств». Такую же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61, а Берлинская декларация ОБСЕ, в целом упоминает «все этнические и религиозные группы».

«А вот преступления в отношении каждой конкретной группы имеют своё название в рамках национального законодательства или традиций. Для евреев — это «Шоа», для ленинградцев — блокада, признанная геноцидом, как и действия нацистов, например, на территории Калининградской, Ростовской, Псковской, Воронежской и других областей, цыгане говорят о трагедии «Самударипен» или «Параимос» и так далее», — продолжила дипломат.

Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха, подчеркнула Захарова.

«В газовых камерах все национальности задыхались одинаково и огни печей Треблинки сжигали вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. А в установочных документах гитлеровцы разрабатывали планы уничтожения и порабощения различных национальных, религиозных и социальных групп. Не дадим поднять голову нацизму в Европе!» — заключила представитель МИД России.

Россия недавно потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и другие злодеяния Третьего рейха актами геноцида. Такую ноту Министерство иностранных дел направило в Берлин.