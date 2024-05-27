В Германии школьникам преподают ненависть к России и заставляют их рисовать украинский флаг. Об этом RT рассказал один из родителей Сергей Фаст.

По его словам, оскорбительные высказывания идут от учителей даже тех предметов, которые никак не связаны с политикой или историей. В школах детям раздают материал, в котором Россию показывают как «монстра» и «оккупанта».

«У старшей дочки после начала СВО детей заставили рисовать украинский флаг. Она нарисовала голубя как символ мира. Учительница это не оценила и приняла как отказ от выполнения!» — заявил Фаст.

Он добавил, что за последние пять лет школы у его старшего ребёнка история преподавалась только два полугодия, а изучение русского языка в образовательных учреждениях Германии стало сходить на нет после начала СВО.

Ещё одна местная жительница, Елена Колбасникова, рассказала RT, что недавно в школе произошёл конфликт между детьми, на который не было реакции администрации.

«Русская девочка очень помогала мальчику с Украины в учёбе, но в один из дней он пришёл и сразу начал бить её. Когда его спросили о причине агрессии, он ответил, что избил подругу за то, что его отца, солдата ВСУ, взяли в плен русские бойцы», — сообщила она.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung писала, что, несмотря на запрет вещания RT в Германии, его «пропаганда» по-прежнему доступна для немцев.