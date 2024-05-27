FT: США постоянно подрывают международный порядок

Соединённые Штаты постоянно подрывают международный порядок и нарушают правила, заявил журналист Financial Times Гидеон Рахман.

«Действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка», — пишет Рахман.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха доминирования западных стран в мире завершилась.