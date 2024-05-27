FT: США постоянно подрывают международный порядок
Соединённые Штаты постоянно подрывают международный порядок и нарушают правила, заявил журналист Financial Times Гидеон Рахман.
- Gettyimages.ru
«Действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка», — пишет Рахман.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха доминирования западных стран в мире завершилась.
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