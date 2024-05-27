RT в Telegram
Подпишись

ЦТАК: Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника

Короткая ссылка
КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.
ЦТАК: Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника
  • AP

«Госуправление аэрокосмических технологий КНДР осуществило запуск разведывательного спутника «Манрикён-1-1» на новой ракете-носителе... Он взорвался в воздухе при полёте», — сообщает ЦТАК со ссылкой на заместителя гендиректора космического управления.

По предварительным данным, причиной аварии стала эксплуатационная надёжность недавно разработанного жидкокислородно-масляного двигателя.

Ранее южнокорейское Объединённое командование начальников штабов сообщило о запуске ракеты со стороны КНДР в направлении Жёлтого моря.

Японское правительство заявило Северной Корее протест по дипломатическим каналам после осуществлённого ракетного пуска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить