ЦТАК: Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника

КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.

«Госуправление аэрокосмических технологий КНДР осуществило запуск разведывательного спутника «Манрикён-1-1» на новой ракете-носителе... Он взорвался в воздухе при полёте», — сообщает ЦТАК со ссылкой на заместителя гендиректора космического управления.

По предварительным данным, причиной аварии стала эксплуатационная надёжность недавно разработанного жидкокислородно-масляного двигателя.

Ранее южнокорейское Объединённое командование начальников штабов сообщило о запуске ракеты со стороны КНДР в направлении Жёлтого моря.

Японское правительство заявило Северной Корее протест по дипломатическим каналам после осуществлённого ракетного пуска.