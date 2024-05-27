КНДР запустила ракету в сторону Жёлтого моря
- AP
«Север запустил неопознанную ракету в южном направлении в сторону Жёлтого моря», — приводит сообщение РИА Новости.
О том, что это была за ракета, не уточняется.
Ранее в Токио заявили, что власти США, Японии и Южной Кореи полагают, что КНДР в случае запуска ракеты-носителя со спутником нарушит резолюции Совета Безопасности ООН.
Япония через посольство в Пекине потребовала от КНДР отказаться от запуска спутника, который Пхеньян намерен организовать до 4 июня.