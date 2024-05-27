Генсек кабмина: Япония заявила протест КНДР в связи с ракетным пуском
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы предполагаем, что Северная Корея осуществила ракетный пуск с применением баллистических технологий с целью запуска спутника», — сказал он.
По словам Ёсимаса Хаяси, это является угрозой безопасности не только Японии, но и региона, а также нарушает положения резолюций СБ ООН.
Он добавил, что Токио заявил решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.
Сейчас данных о каком-либо ущербе Японскому архипелагу после ракетного пуска не поступало, отметил он.
Ранее южнокорейское Объединённое командование начальников штабов сообщило о запуске ракеты со стороны КНДР в направлении Жёлтого моря.