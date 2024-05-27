Генсек кабмина: Япония заявила протест КНДР в связи с ракетным пуском

Японское правительство заявило Северной Корее протест по дипломатическим каналам после осуществлённого ракетного пуска, сообщил генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы предполагаем, что Северная Корея осуществила ракетный пуск с применением баллистических технологий с целью запуска спутника», — сказал он.

По словам Ёсимаса Хаяси, это является угрозой безопасности не только Японии, но и региона, а также нарушает положения резолюций СБ ООН.

Он добавил, что Токио заявил решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.

Сейчас данных о каком-либо ущербе Японскому архипелагу после ракетного пуска не поступало, отметил он.

Ранее южнокорейское Объединённое командование начальников штабов сообщило о запуске ракеты со стороны КНДР в направлении Жёлтого моря.