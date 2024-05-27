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Генсек кабмина: Япония заявила протест КНДР в связи с ракетным пуском

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Японское правительство заявило Северной Корее протест по дипломатическим каналам после осуществлённого ракетного пуска, сообщил генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Генсек кабмина: Япония заявила протест КНДР в связи с ракетным пуском
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы предполагаем, что Северная Корея осуществила ракетный пуск с применением баллистических технологий с целью запуска спутника», — сказал он.

По словам Ёсимаса Хаяси, это является угрозой безопасности не только Японии, но и региона, а также нарушает положения резолюций СБ ООН.

Он добавил, что Токио заявил решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.

Сейчас данных о каком-либо ущербе Японскому архипелагу после ракетного пуска не поступало, отметил он.

Ранее южнокорейское Объединённое командование начальников штабов сообщило о запуске ракеты со стороны КНДР в направлении Жёлтого моря.

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