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Силуанов призвал искать альтернативы картам МИР при расчётах в Узбекистане

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Глава Минфина России Антон Силуанов признал, что в Узбекистане есть проблемы с работой российской платёжной системы МИР, и призвал искать альтернативы.
Силуанов призвал искать альтернативы картам МИР при расчётах в Узбекистане
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

По его словам, эти вопросы обсуждались в рамках представления делегации на переговорах лидеров России и Узбекистана.

«Проблемы с расчётными картами МИР существуют, и они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчётов с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют в других странах», — сказал министр газете «Известия».

По словам Силуанова, ситуация связана с антироссийскими санкциями, которые несут риски для банков Узбекистана.

В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Национальная система платёжных карт (НСПК) работает стабильно и развивается.

Также в НСПК заявили, что установка терминалов МИР за рубежом не противоречит закону.

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