Глава НСПК Комлев: установка терминалов МИР за рубежом не противоречит закону

Использование терминалов платёжной системы МИР для оплаты за рубежом не противоречит законам России, заявил глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платёжных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платёжной системы МИР», — цитирует РБК Комлева.

Он отметил, что поддерживает решения, направленные на развитие трансграничных операций.

По его словам, если клиент пользуется QR-кодом или платёжной ссылкой в другой стране, то транзакция, по сути, проходит на российской территории.

В августе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.