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Глава НСПК Комлев: установка терминалов МИР за рубежом не противоречит закону

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Использование терминалов платёжной системы МИР для оплаты за рубежом не противоречит законам России, заявил глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Глава НСПК Комлев: установка терминалов МИР за рубежом не противоречит закону
  • РИА Новости

«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платёжных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платёжной системы МИР», — цитирует РБК Комлева.

Он отметил, что поддерживает решения, направленные на развитие трансграничных операций.

По его словам, если клиент пользуется QR-кодом или платёжной ссылкой в другой стране, то транзакция, по сути, проходит на российской территории.

В августе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.

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