Узнать больше

Сбербанк увеличил срок действия карт системы МИР до десяти лет

Короткая ссылка
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что финансовое учреждение приняло решение вдвое увеличить срок действия банковских карт платёжной системы МИР — до десяти лет.
Сбербанк увеличил срок действия карт системы МИР до десяти лет
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ.

«Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе МИР с пяти до десяти лет», — заявил Царев.

Он также добавил, что для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить