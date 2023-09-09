Сбербанк увеличил срок действия карт системы МИР до десяти лет

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что финансовое учреждение приняло решение вдвое увеличить срок действия банковских карт платёжной системы МИР — до десяти лет.

Об этом он рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ.

«Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе МИР с пяти до десяти лет», — заявил Царев.

Он также добавил, что для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.