Сбербанк увеличил срок действия карт системы МИР до десяти лет
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ.
«Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе МИР с пяти до десяти лет», — заявил Царев.
Он также добавил, что для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.