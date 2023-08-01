Депутат Сухарев предложил убрать комиссию за снятие средств и пополнение карт МИР

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка. Копия письма на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что после того, как западные страны применили санкции в отношении России, в том числе в вопросе ограничения деятельности иностранных систем платёжных карт на территории нашей страны, национальная платёжная карта МИР стала главной альтернативой для российских граждан.

Как уточнил депутат, в настоящее время многие банки предоставляют россиянам право выпустить карту МИР на условиях бесплатного обслуживания. При снятии или пополнении средств карты МИР через банкоматы бесплатно провести данное действие граждане могут через банкоматы своей финансовой организации либо банков-партнёров. При этом банки, не являющиеся банками-партнёрами, запрашивают комиссию за данную операцию, заметил Сухарев.

«В условиях продолжающегося внешнего санкционного давления прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения единого правила для всех банков: операции по снятию/пополнению средств карт МИР через банкомат любой российской финансово-кредитной организации осуществлять без начисления комиссии (независимо от того, какой банк выпустил платёжную карту)», — говорится в тексте обращения.

Ранее Госдума приняла поправки к закону о банковских переводах между своими счетами без комиссий.