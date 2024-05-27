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Боррель: деньги Венгрии не идут на оружие для Украины

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Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что деньги Венгрии не используются на оружие для Киева.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, деньги Венгрии не используются ни на оружие, ни на нелетальную помощь украинской стороне.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия против предложения ЕС о подготовке западными инструкторами солдат ВСУ на территории Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.

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