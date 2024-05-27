Боррель: главы МИД ЕС обсудили отмену запретов на удары оружием НАТО по России

Главы МИД ЕС обсудили отмену ограничений на применение оружия НАТО для ударов по территории России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«(Мы обсудили. — RT) необходимость предоставления большего числа систем ПВО, в частности Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной поставляемого оружия (для ударов) по территории России», — цитирует его ТАСС.

Боррель отметил, что дебаты по этому вопросу сейчас набирают обороты.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее подчеркнул, что выступает против предоставления Киеву возможности наносить удары немецким оружием по территории России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

Как отметили в Кремле, призыв Столтенберга — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.