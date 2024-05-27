Украинский конфликт вышел на мировой уровень именно с подачи США и Британии, а излишние фразы генсека НАТО Йенса Столтенберга характеризуют его как безответственного человека, они ни к чему хорошему не приведут, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Парламентарий обратил внимание на то, что сегодня уже раздаются «определённые здравые голоса», которые говорят, что пора переходить к переговорам по ситуации на Украине. В том числе такие заявления звучат и из Европейского союза.

Одновременно с этим есть «ястребы», на которых лежит вина за кровь людей, которая проливается в украинском конфликте, заявил Белик.

«У России нет другого выхода. Мы будем делать своё дело и мы победим», — заключил депутат, слова которого приводит Дума ТВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

Как отметили в Кремле, призыв Столтенберга — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.