Депутат Белик назвал безответственными заявления Столтенберга об Украине
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Парламентарий обратил внимание на то, что сегодня уже раздаются «определённые здравые голоса», которые говорят, что пора переходить к переговорам по ситуации на Украине. В том числе такие заявления звучат и из Европейского союза.
Одновременно с этим есть «ястребы», на которых лежит вина за кровь людей, которая проливается в украинском конфликте, заявил Белик.
«У России нет другого выхода. Мы будем делать своё дело и мы победим», — заключил депутат, слова которого приводит Дума ТВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.
Как отметили в Кремле, призыв Столтенберга — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.