Лидеры стран коллективного Запада должны снизить накал вокруг ситуации на Украине и восстановить мирные отношения с Россией, заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Лидеры коллективного Запада должны сейчас же снизить напряжённость на Украине и заключить мир с Россией. Поставка большего количества оружия и денег режиму Зеленского ничего не даст простым людям здесь, у нас, потому что наши границы не защищены, а наши государственные службы приходят в упадок», — написал он в X.

Как ранее отметил глава СВР Сергей Нарышкин, западные элиты находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России.