Британский политик Куртен: Запад должен восстановить отношения с Россией
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«Лидеры коллективного Запада должны сейчас же снизить напряжённость на Украине и заключить мир с Россией. Поставка большего количества оружия и денег режиму Зеленского ничего не даст простым людям здесь, у нас, потому что наши границы не защищены, а наши государственные службы приходят в упадок», — написал он в X.
Как ранее отметил глава СВР Сергей Нарышкин, западные элиты находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива на фронте перешла к ВС России.