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Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России

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Венгрия не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций, так как он противоречит интересам государства в энергетической сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
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«В своём нынешнем виде он (пакет санкций. — RT) полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет», — цитирует его ТАСС.

Страны G7 ранее договорились продолжить вводить санкции против источников доходов России, включая сферу энергетики и добывающие мощности.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты намерены продолжить давить на компании и организации во всём мире, которые якобы оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу России.

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