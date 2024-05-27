Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
- Gettyimages.ru
«В своём нынешнем виде он (пакет санкций. — RT) полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет», — цитирует его ТАСС.
Страны G7 ранее договорились продолжить вводить санкции против источников доходов России, включая сферу энергетики и добывающие мощности.
До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты намерены продолжить давить на компании и организации во всём мире, которые якобы оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу России.