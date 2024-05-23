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Минфин: США продолжат давить на поддерживающие Россию компании по всему миру

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США намерены продолжить давить на компании и организации во всём мире, которые якобы оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу России.
Минфин: США продолжат давить на поддерживающие Россию компании по всему миру
  • AP

«США продолжат давить на фирмы и финансовые учреждения в Китае, а также в других странах, для подавления их поддержки российского оборонно-промышленного комплекса», — сказала министр финансов США Джанет Йеллен.

Она также подчеркнула, что Штаты намерены «использовать все имеющиеся инструменты», чтобы помешать Ирану и Северной Корее поставлять летальную помощь России.

Кроме того, министр заявила, что США продолжат тесное сотрудничество с партнёрами по G7 и по всему Европейскому союзу и обсудят дополнительные действия, в том числе дальнейшее ограничение доступа России к критически важным товарам для поддержки её военно-промышленной базы.

«Помощь Украине также остаётся решающей как для обеспечения дальнейшего сопротивления Украины, так и для защиты нашей национальной безопасности, а также национальной безопасности наших партнёров и союзников», — добавила она.

Ранее США ввели санкции против двух россиян и трёх компаний за «связь» с КНДР.

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