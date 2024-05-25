Страны G7 договорились о санкциях против источников доходов России
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«Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов России… в том числе продолжению введения мер против доходов России от энергетики и будущих добывающих мощностей», — говорится в тексте коммюнике.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты намерены продолжить давить на компании и организации во всём мире, которые якобы оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу России.