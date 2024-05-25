Страны G7 договорились о санкциях против источников доходов России

Страны G7 договорились продолжить вводить санкции против источников доходов России, включая сферу энергетики и добывающие мощности.

«Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов России… в том числе продолжению введения мер против доходов России от энергетики и будущих добывающих мощностей», — говорится в тексте коммюнике.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты намерены продолжить давить на компании и организации во всём мире, которые якобы оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу России.