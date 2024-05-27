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В ФРГ заявили о конфиденциальном соглашении с Украиной по использованию оружия

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У Германии есть конфиденциальное соглашение с Киевом на тему использования переданного оружия, заявила представитель Минобороны ФРГ.
В ФРГ заявили о конфиденциальном соглашении с Украиной по использованию оружия
  • Gettyimages.ru

«Важно то, что мы не хотим вмешательства в военные действия. И конечно, существует соглашение, но оно не предназначено для общественности, в том числе касательно (использования. — RT) отдельных боевых систем», — цитирует её ТАСС.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее подчеркнул, что выступает против предоставления Киеву возможности наносить удары немецким оружием по территории России.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

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