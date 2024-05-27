Некоторые украинцы, бегущие из страны, скорее «погибли бы в горах», чем отправились на фронт, сообщил AFP глава горноспасателей в румынском уезде Марамуреш Дан Бенга.

Как сообщает агентство, таких украинцев, бежавших в Румынию, тысячи. По словам спасателя, это «дети, которые никогда в жизни не воевали и боятся идти на фронт».

«Многие из них говорят, что они скорее пойдут и погибнут в горах, чем на войне», — сказал мужчина.

18 мая на Украине сотрудники территориальных центров комплектования, исполняющих функции военкоматов, получили право вручать повестки круглосуточно.

Как заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего, бешеного монстра, пожирающего своих граждан».