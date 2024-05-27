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Спасатель из Румынии: многие украинцы скорее погибнут в горах, чем в рядах ВСУ

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Некоторые украинцы, бегущие из страны, скорее «погибли бы в горах», чем отправились на фронт, сообщил AFP глава горноспасателей в румынском уезде Марамуреш Дан Бенга.
Спасатель из Румынии: многие украинцы скорее погибнут в горах, чем в рядах ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency

Как сообщает агентство, таких украинцев, бежавших в Румынию, тысячи. По словам спасателя, это «дети, которые никогда в жизни не воевали и боятся идти на фронт».

«Многие из них говорят, что они скорее пойдут и погибнут в горах, чем на войне», — сказал мужчина.

18 мая на Украине сотрудники территориальных центров комплектования, исполняющих функции военкоматов, получили право вручать повестки круглосуточно.

Как заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего, бешеного монстра, пожирающего своих граждан».

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