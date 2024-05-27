Бербок заявила, что ей невероятно больно от решений властей Грузии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ей невероятно больно от того, что грузинские власти, продвигая закон об иноагентах, создали преграду на пути страны в Евросоюз. Бербок посоветовала Тбилиси отозвать закон.

«Мне невероятно больно от того, что правительство Грузии одним законом заблокировало эту большую мечту своих людей — прежде всего молодёжи — вступить на путь в Европейский союз», — сказала министр журналистам в Брюсселе, её слова приводит РИА Новости.

С 27 мая парламент Грузии запустит процедуру по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах.

14 мая грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении. Инициатива называется «Закон о прозрачности иностранного влияния», он был принят большинством голосов.

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.