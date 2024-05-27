Бербок заявила, что ей невероятно больно от решений властей Грузии
- AP
«Мне невероятно больно от того, что правительство Грузии одним законом заблокировало эту большую мечту своих людей — прежде всего молодёжи — вступить на путь в Европейский союз», — сказала министр журналистам в Брюсселе, её слова приводит РИА Новости.
С 27 мая парламент Грузии запустит процедуру по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах.
14 мая грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении. Инициатива называется «Закон о прозрачности иностранного влияния», он был принят большинством голосов.
Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.