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Россия пригласила «Талибан» на ПМЭФ

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В МИД России сообщили, что пригласили движение «Талибан»* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Россия пригласила «Талибан» на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

«Им приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — сказал он.

Ранее МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций.

В 2022 году в российском МИД также заявляли, что существует перспектива признания правительства движения в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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