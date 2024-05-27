Россия пригласила «Талибан» на ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.
«Им приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — сказал он.
Ранее МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций.
В 2022 году в российском МИД также заявляли, что существует перспектива признания правительства движения в Афганистане.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.