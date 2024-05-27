RT в Telegram
Подпишись

Кабулов: в России готовы исключить «Талибан» из списка запрещённых организаций

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключить из списка запрещённых организаций.
Кабулов: в России готовы исключить «Талибан» из списка запрещённых организаций
  • AP
  • © Siddiqullah Alizai

Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Эта позиция была передана при согласовании с другими ведомствами, подчеркнул он.

Как отметил собеседник, исключение «Талибана» из такого списка обязательно для признания правительства талибов.

«Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждём принятия решения», — добавил Кабулов.

В июне 2022 года Кабулов отмечал, что перспектива признания Россией правительства движения «Талибан» в Афганистане существует, Москва не будет «оглядываться на Соединённые Штаты и других».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить