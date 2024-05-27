Кабулов: в России готовы исключить «Талибан» из списка запрещённых организаций
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Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
Эта позиция была передана при согласовании с другими ведомствами, подчеркнул он.
Как отметил собеседник, исключение «Талибана» из такого списка обязательно для признания правительства талибов.
«Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждём принятия решения», — добавил Кабулов.
В июне 2022 года Кабулов отмечал, что перспектива признания Россией правительства движения «Талибан» в Афганистане существует, Москва не будет «оглядываться на Соединённые Штаты и других».
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.