Кабулов: в России готовы исключить «Талибан» из списка запрещённых организаций

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключить из списка запрещённых организаций.

Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Эта позиция была передана при согласовании с другими ведомствами, подчеркнул он.

Как отметил собеседник, исключение «Талибана» из такого списка обязательно для признания правительства талибов.

«Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждём принятия решения», — добавил Кабулов.

В июне 2022 года Кабулов отмечал, что перспектива признания Россией правительства движения «Талибан» в Афганистане существует, Москва не будет «оглядываться на Соединённые Штаты и других».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.