RT в Telegram
Подпишись

Посол Антонов исключил отступление или отход ВС России на Украине

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов исключил отход или отступление российской армии на Украине.
Посол Антонов исключил отступление или отход ВС России на Украине
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

«Отступление или отход Вооружённых сил Российской Федерации к гипотетическим разделительным линиям исключены»,  — сказал он Newsweek.

Антонов напомнил, что в Конституции РФ чётко обозначены границы государства, включая новые регионы.

Кроме того, по словам дипломата, сейчас США намеренно пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о том, что Россия якобы не готова к мирному диалогу по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить