Посол Антонов исключил отступление или отход ВС России на Украине
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«Отступление или отход Вооружённых сил Российской Федерации к гипотетическим разделительным линиям исключены», — сказал он Newsweek.
Антонов напомнил, что в Конституции РФ чётко обозначены границы государства, включая новые регионы.
Кроме того, по словам дипломата, сейчас США намеренно пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о том, что Россия якобы не готова к мирному диалогу по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.