Посол Антонов исключил отступление или отход ВС России на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов исключил отход или отступление российской армии на Украине.

«Отступление или отход Вооружённых сил Российской Федерации к гипотетическим разделительным линиям исключены», — сказал он Newsweek.

Антонов напомнил, что в Конституции РФ чётко обозначены границы государства, включая новые регионы.

Кроме того, по словам дипломата, сейчас США намеренно пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о том, что Россия якобы не готова к мирному диалогу по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.