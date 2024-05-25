Володин заявил об атмосфере ненависти в европейской политике

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейская политика отравлена атмосферой ненависти.

«Европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит», — написал он в своём Telegram.

По его словам, в Европе стала обыденностью травля со стороны Вашингтона и Брюсселя всех, кто не готов слепо им подчиняться.

«Примеров достаточно: Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская в составе Боснии и Герцоговины. Доходит до прямого насилия», — добавил он.

Володин подчеркнул, что американские либеральные СМИ намеренно не говорят, что террорист, который пытался убить Роберта Фицо, является проукраинским политическим фанатиком. При этом еврокомиссары не стесняются давать угрожающие намёки политикам.

«Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Вашингтона и Брюсселя», — указал председатель Госдумы.

Ранее Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним на тему закона об иноагентах припугнул его тем, что ему следует быть осторожным после того, как на Фицо было совершено покушение.

Позднее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий признался, что упоминал покушение на жизнь Фицо в разговоре с Кобахидзе.