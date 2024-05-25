Блинкен и Бербок обсудили приписываемую КНР помощь ОПК России
В опубликованном по итогам переговоров заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера указывается, что стороны подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине, а также обсудили «вызовы со стороны Китайской Народной Республики, включая поддержку КНР российского ОПК».
Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в секторе Газа и согласились с важностью деэскалации конфликта в регионе, а также «пресечения угрозы, исходящей от Ирана».
Ранее сообщалось, что США пригрозили Китаю дополнительными мерами в случае поддержки российского ОПК.