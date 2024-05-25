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Блинкен и Бербок обсудили приписываемую КНР помощь ОПК России

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Поддержка оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, которую приписывают Китаю, стала темой телефонного разговора, состоявшегося между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

В опубликованном по итогам переговоров заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера указывается, что стороны подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине, а также обсудили «вызовы со стороны Китайской Народной Республики, включая поддержку КНР российского ОПК».

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в секторе Газа и согласились с важностью деэскалации конфликта в регионе, а также «пресечения угрозы, исходящей от Ирана».

Ранее сообщалось, что США пригрозили Китаю дополнительными мерами в случае поддержки российского ОПК.

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