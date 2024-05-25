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Кеннеди-младший: власти США подвергают цензуре критику конфликта на Украине

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Любая критика в адрес конфликта на Украине подвергается цензуре со стороны администрации Соединённых Штатов.

С таким заявлением выступил 24 мая на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

По его словам, в США вырос целый индустриальный комплекс цензуры, в который вовлечены правительственные структуры, а также университеты, неправительственные организации и технологические компании.

«Они начали с так называемой медицинской дезинформации и распространили её на все виды политических вопросов, включая цензуру критики войны на Украине, правительственных программ», — цитирует Кеннеди-младшего ТАСС.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Кеннеди-младший должен участвовать в предвыборных дебатах в США.

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