Кеннеди-младший: власти США подвергают цензуре критику конфликта на Украине
С таким заявлением выступил 24 мая на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.
По его словам, в США вырос целый индустриальный комплекс цензуры, в который вовлечены правительственные структуры, а также университеты, неправительственные организации и технологические компании.
«Они начали с так называемой медицинской дезинформации и распространили её на все виды политических вопросов, включая цензуру критики войны на Украине, правительственных программ», — цитирует Кеннеди-младшего ТАСС.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Кеннеди-младший должен участвовать в предвыборных дебатах в США.