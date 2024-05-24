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Шольц заявил об отсутствии у ФРГ планов признавать Палестину

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отсутствии у ФРГ планов признавать Палестину.
Шольц заявил об отсутствии у ФРГ планов признавать Палестину
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

«На мой взгляд, сейчас у нас нет причин признавать Палестинскую автономию как отдельное государство», — цитирует его РИА Новости.

Свою позицию он обосновал якобы отсутствием ясности «с территорией государства и всеми остальными вопросами».

По его словам, признание может пройти лишь на основе «переговоров между Израилем и палестинцами».

Ранее глава МИД Израиля поручил отозвать посла из Испании из-за решения Мадрида признать Палестину. 

22 мая сразу три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия — объявили о намерении признать Палестину как государство. 

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