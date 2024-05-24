Депутат Гаврилов объяснил, почему Россия не конфискует зарубежные активы

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат фракции КПРФ Сергей Гаврилов объяснил, почему Россия не арестовывает и не конфискует зарубежные активы.

«Мы понимаем, что мир построен на уважении к праву, а не к правилам. На нас активно смотрят наши партнёры и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и во всём БРИКС, и все желающие вступить в БРИКС. Поэтому, как известно, очень опасен прецедент конфискации», — заявил Гаврилов, его слова приводит «Дума ТВ».

При этом он отметил, что использование средств, дивидендов, производных доходов является нормальным.

«Мы могли бы сформировать некий закладной потенциал, пул из этих закрытых счетов, которые у нас скопились, — это миллиарды денег в долларовом исчислении. И использовать их в качестве залогов, для кредитования, обеспечения, зарабатывать на них», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом разрешил использовать имущество США для компенсации нанесённого ущерба.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выразил мнение, что американского имущества на территории России достаточно для компенсации ущерба от изъятия российских активов.