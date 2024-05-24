В ЕС заявили об отсутствии доказательств предоставления оружия России Китаем
- РИА Новости
«У нас нет доказательств», — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, Китай якобы продаёт России некие детали для использования в военной промышленности, но доказательств этому у Брюсселя нет.
Глава МО Британии Грант Шэппс ранее обвинил КНР в намерении поставить России летальные вооружения.
При этом в США позднее заявили, у них нет информации о поставках оружия из КНР в Россию, вопреки утверждениям Великобритании.