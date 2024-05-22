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Глава МО Британии обвинил КНР в намерении поставить России летальные вооружения

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Разведчики Великобритании и США знают о намерении КНР поставить России летальные вооружения.
Глава МО Британии обвинил КНР в намерении поставить России летальные вооружения
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс в ходе конференции в Лондоне, пишет ТАСС.

Шэппс отметил, что китайские вооружения Россия намерена использовать в конфликте на Украине.

«Мы должны быть обеспокоены, поскольку в начале этого конфликта Китай стремился казаться стороной, которая сдерживает (Россию)», — заявил глава Минобороны Великобритании.

Ранее Шэппс сообщил, что общее число обученных в Соединённом Королевстве украинских военных составляет 65 тыс. человек.

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