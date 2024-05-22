Глава МО Британии обвинил КНР в намерении поставить России летальные вооружения
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Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс в ходе конференции в Лондоне, пишет ТАСС.
Шэппс отметил, что китайские вооружения Россия намерена использовать в конфликте на Украине.
«Мы должны быть обеспокоены, поскольку в начале этого конфликта Китай стремился казаться стороной, которая сдерживает (Россию)», — заявил глава Минобороны Великобритании.
Ранее Шэппс сообщил, что общее число обученных в Соединённом Королевстве украинских военных составляет 65 тыс. человек.