Глава МО Британии обвинил КНР в намерении поставить России летальные вооружения

Разведчики Великобритании и США знают о намерении КНР поставить России летальные вооружения.

Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс в ходе конференции в Лондоне, пишет ТАСС.

Шэппс отметил, что китайские вооружения Россия намерена использовать в конфликте на Украине.

«Мы должны быть обеспокоены, поскольку в начале этого конфликта Китай стремился казаться стороной, которая сдерживает (Россию)», — заявил глава Минобороны Великобритании.

Ранее Шэппс сообщил, что общее число обученных в Соединённом Королевстве украинских военных составляет 65 тыс. человек.