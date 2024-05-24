Хуситы заявили о нанесении удара по судну в Средиземном море
- AP
Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
По его словам, удар в Аравийском море был нанесён по израильскому кораблю MSC ALEXANDRA, в Красном море — по судну YANNIS, которое принадлежит греческой компании, а в Средиземном море — по израильскому кораблю ESSEX.
Уточняется, что удар по судну ESSEX был нанесён, «поскольку оно нарушило запрет на проход в порты оккупированной Палестины».
Ранее йеменские хуситы нанесли ракетный удар по эсминцу USS Mason Соединённых Штатов в акватории Красного моря.