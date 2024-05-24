Хуситы заявили о нанесении удара по судну в Средиземном море

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сар заявил о нанесении ударов военнослужащими страны по нескольких кораблям, в том числе по судну в Средиземном море.

Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По его словам, удар в Аравийском море был нанесён по израильскому кораблю MSC ALEXANDRA, в Красном море — по судну YANNIS, которое принадлежит греческой компании, а в Средиземном море — по израильскому кораблю ESSEX.

Уточняется, что удар по судну ESSEX был нанесён, «поскольку оно нарушило запрет на проход в порты оккупированной Палестины».

Ранее йеменские хуситы нанесли ракетный удар по эсминцу USS Mason Соединённых Штатов в акватории Красного моря.