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Шольц заявил о существовании «ясных правил» использования оружия Запада Украиной

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о существовании «ясных правил» по использованию Киевом оружия Запада для нанесения ударов по России.

«Не имеет смысла пускать в ход на этот счёт какие-либо спекуляции... На мой взгляд, намного важнее указать на то, что у нас есть ясные правила», — цитирует его ТАСС.

Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден нарушить запрет стран Запада на удары по территории России. По его словам, на Украине будут «делать вид, что так получилось случайно».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что удары по России оружием Запада и США «на их совести».

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