Климов прокомментировал слова еврокомиссара в адрес премьера Грузии
«Это ещё одно проявление того варварства, в которое впало современное европейское объединённое сообщество», — заявил Климов в беседе с газетой «Взгляд».
По словам сенатора, это «абсолютно дикая» история.
«История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе?» — добавил Климов.
Ранее Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним на тему закона об иноагентах припугнул его тем, что ему следует быть осторожным после того, как на Фицо было совершено покушение.