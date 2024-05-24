Климов прокомментировал слова еврокомиссара в адрес премьера Грузии

Сенатор Андрей Климов прокомментировал сообщение о том, что еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий упоминал покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо в разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Это ещё одно проявление того варварства, в которое впало современное европейское объединённое сообщество», — заявил Климов в беседе с газетой «Взгляд».

По словам сенатора, это «абсолютно дикая» история.

«История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе?» — добавил Климов.

Ранее Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре с ним на тему закона об иноагентах припугнул его тем, что ему следует быть осторожным после того, как на Фицо было совершено покушение.