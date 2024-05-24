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Исследование Колкинса: в США впервые марихуану стали употреблять чаще алкоголя

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Исследование профессора американского Университета Карнеги-Меллона Джонатана Колкинса показало, что жители США впервые стали чаще употреблять марихуану, а не алкоголь.
Исследование Колкинса: в США впервые марихуану стали употреблять чаще алкоголя
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о данных за 2022 год, причём учитывались только те, кто употреблял каннабис либо спиртное каждый день или почти каждый день.

Как выяснил Колкинс, первый показатель равнялся 17,7 млн человек, второй — 14,7 млн.

Профессор изучил информацию, содержавшуюся в 27 опросах, которые проводились с 1979-го по 2022 год и в которых приняли участие более 1,6 млн американцев.

Ранее сообщалось, что Федеральный совет Германии одобрил легализацию марихуаны в стране.

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