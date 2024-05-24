МИД Израиля запретил консульству Испании оказывать услуги палестинцам
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Об этом сообщил глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац.
«В ответ на признание Испанией Палестинского государства и антисемитский призыв вице-премьера Испании не просто признать Палестинское государство, но и «освободить Палестину от реки до моря», я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами», — написал он в соцсети.
Кац также подчеркнул, что запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега.
Ранее глава МИД Израиля поручил отозвать посла из Испании из-за решения Мадрида признать Палестину.
22 мая сразу три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия — объявили о намерении признать Палестину как государство.