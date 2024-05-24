МИД Израиля запретил консульству Испании оказывать услуги палестинцам

Израильский МИД запретил консульству Испании в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам после того, как Мадрид признал Палестинское государство.

Об этом сообщил глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац.

«В ответ на признание Испанией Палестинского государства и антисемитский призыв вице-премьера Испании не просто признать Палестинское государство, но и «освободить Палестину от реки до моря», я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами», — написал он в соцсети.

Кац также подчеркнул, что запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега.

Ранее глава МИД Израиля поручил отозвать посла из Испании из-за решения Мадрида признать Палестину.

22 мая сразу три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия — объявили о намерении признать Палестину как государство.