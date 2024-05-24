RT в Telegram
Подпишись

Трамп заявил, что в его команде найдётся место для Никки Хейли

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на пост главы Белого дома, рассчитывает, что вышедшая из президентской гонки Никки Хейли присоединится к его команде.
Трамп заявил, что в его команде найдётся место для Никки Хейли
  • Gettyimages.ru

Так Трамп отреагировал на слова Хейли о том, что она будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах.

«Я ценю это... Думаю, она будет в нашей команде, потому что наши идеи сходятся, у нас одни и те же мысли», — сказал политик. Его слова приводит телеканал ABC.

Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев. Изначально Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа.

В феврале Хейли высказалась о ситуации на Украине: она призвала власти отправить Киеву необходимые ресурсы для продолжения боевых действий — по словам политика, это нужно для того, чтобы предотвратить отправку американских военнослужащих для сражения с армией России в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить