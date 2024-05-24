Трамп заявил, что в его команде найдётся место для Никки Хейли

Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на пост главы Белого дома, рассчитывает, что вышедшая из президентской гонки Никки Хейли присоединится к его команде.

Так Трамп отреагировал на слова Хейли о том, что она будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах.

«Я ценю это... Думаю, она будет в нашей команде, потому что наши идеи сходятся, у нас одни и те же мысли», — сказал политик. Его слова приводит телеканал ABC.

Трамп остался единственным претендентом на пост президента США от республиканцев. Изначально Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Трампа.

В феврале Хейли высказалась о ситуации на Украине: она призвала власти отправить Киеву необходимые ресурсы для продолжения боевых действий — по словам политика, это нужно для того, чтобы предотвратить отправку американских военнослужащих для сражения с армией России в будущем.