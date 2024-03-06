Хейли заявила, что Трампу необходимо завоевать голоса её сторонников

Объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Дональда Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.

Хейли объявила об остановке своего участия в президентской гонке в США во время выступления в Южной Каролине. Она поздравила Трампа и пожелала ему всего наилучшего.

«Теперь Дональд Трамп должен заслужить голоса тех в нашей партии и за её пределами, кто его не поддерживал. И я надеюсь, что он это сделает», — приводит её слова CNN.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.