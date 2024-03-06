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Хейли заявила, что Трампу необходимо завоевать голоса её сторонников

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Объявившая о выходе из президентской гонки в США Никки Хейли не стала призывать сторонников отдавать свои голоса за Дональда Трампа. По её словам, ему придётся самостоятельно завоёвывать их симпатии.
Хейли заявила, что Трампу необходимо завоевать голоса её сторонников
  • Gettyimages.ru

Хейли объявила об остановке своего участия в президентской гонке в США во время выступления в Южной Каролине. Она поздравила Трампа и пожелала ему всего наилучшего.

«Теперь Дональд Трамп должен заслужить голоса тех в нашей партии и за её пределами, кто его не поддерживал. И я надеюсь, что он это сделает», — приводит её слова CNN.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.

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