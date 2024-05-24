Politico: США могут назначить главного гражданского советника сил Палестины
Об этом пишет Politico.
По данным издания, советник должен будет находиться в регионе и вплотную работать с командующим сил, который будет палестинцем или выходцем из арабской страны.
Ранее Палестина вновь предложила СБ ООН принять её в состав организации.
Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.