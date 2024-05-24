Politico: США могут назначить главного гражданского советника сил Палестины

США рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, советник должен будет находиться в регионе и вплотную работать с командующим сил, который будет палестинцем или выходцем из арабской страны.

Ранее Палестина вновь предложила СБ ООН принять её в состав организации.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.