Суд ООН отказал Мексике во введении мер против Эквадора

Международный суд ООН принял решение об отказе Мексике в запросе на введение обеспечительных мер против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя суда Навафа Салама.

«Суд единогласно считает, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не таковы, чтобы требовать осуществления его полномочий в соответствии со статьёй 41 Статута для вынесения обеспечительных мер», — отметил он.

Ранее Мексика обратилась в Международный суд ООН из-за штурма посольства в Эквадоре. При этом и Эквадор подал иск против Мексики.

В начале апреля стало известно о решении Мексики разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства в Кито.

Причиной конфликта двух стран стало то, что полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала Хорхе Гласа, который, по заявлению мексиканской стороны, «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».