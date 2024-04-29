Эквадор подал иск против Мексики в Международный суд ООН

Эквадор после штурма мексиканского посольства подал иск против Мексики в Международный суд ООН.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на соцсети МИД Эквадора, власти южноамериканского государства в своём иске обвиняют Мексику в нарушении международного права в ситуации с предоставлением убежища экс-вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу.

«В иске, поданном Эквадором, также упоминаются оскорбительные высказывания президента Мексики», — говорится в коммюнике ведомства.

Ранее Мексика обратилась в Международный суд ООН из-за штурма посольства в Эквадоре.

В начале апреля стало известно о решении Мексики разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства в Кито.

Причиной этого шага стало то, что полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».