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Эквадор подал иск против Мексики в Международный суд ООН

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Эквадор после штурма мексиканского посольства подал иск против Мексики в Международный суд ООН.
Эквадор подал иск против Мексики в Международный суд ООН
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Как указывает РИА Новости со ссылкой на соцсети МИД Эквадора, власти южноамериканского государства в своём иске обвиняют Мексику в нарушении международного права в ситуации с предоставлением убежища экс-вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу.

«В иске, поданном Эквадором, также упоминаются оскорбительные высказывания президента Мексики», — говорится в коммюнике ведомства.

Ранее Мексика обратилась в Международный суд ООН из-за штурма посольства в Эквадоре.

В начале апреля стало известно о решении Мексики разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства в Кито.

Причиной этого шага стало то, что полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

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