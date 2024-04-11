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Мексика обратилась в Международный суд ООН из-за штурма посольства в Эквадоре

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Юридический советник МИД Мексики Алехандро Селорио заявил, что мексиканская сторона обратилась в Международный суд ООН с жалобой на штурм посольства страны в Эквадоре.

«Иск, который уже был подан в Международный суд ООН, является первым этапом, на котором представляются первичные аргументы», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим представитель ведомства добавил, что Мексика в ближайшие месяцы намерена представить гораздо более широкое заявление.

Ранее стало известно о решении Мексики разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства в Кито.

Власти Эквадора объяснили штурм посольства Мексики защитой суверенитета государства. Причиной данного шага стало стремление правоохранительных органов страны арестовать бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа в здании мексиканской дипмиссии.

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