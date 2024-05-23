Политолог: Россия отстаивает очень близкие странам Ближнего Востока ценности

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с RT рассказал о стабильном двухстороннем диалоге России и Бахрейна.

«Такой постоянный двусторонний диалог. Очень стабильный, кстати, лишённый каких-то всплесков эмоциональных, лишённый какой-то конфликтности. Бахрейн и Россия всегда очень близко смотрели на многие происходящие в мире и, в частности, в регионе Ближнего Востока процессы. Сейчас ровно такое же положение дел. Как сегодня было заявлено, наши взгляды на происходящее как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом близки или совпадают», — рассказал Егорченков.

Он также отметил, что за последнее время по некоторым направлениям происходит и довольно редкое «взрывное» развитие отношений.

«Например, экспорт российских продовольственных товаров за короткое время вырос почти на четверть в Бахрейн. Что, конечно, для региона Ближнего Востока может быть и не уникально, так как у нас в целом с регионом в этой сфере сейчас очень активно развивается сотрудничество, но вполне показательно. Опять же сегодня отмечалось, что и другие сферы довольно активно развиваются. Культура развивается, в сфере образования тоже очень интересные процессы идут. Так что в целом можно сказать, что Бахрейн, как и многие другие государства региона, на Россию смотрит с огромным интересом», — добавил политолог.

По его словам, Россия отстаивает очень близкие странам Ближнего Востока ценности.

«Ценности традиционные, вполне предсказуемые и основанные прежде всего на суверенном принятии решений и невмешательстве во внутренние дела игроков», — заключил Егорченков.

Ранее в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.